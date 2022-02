Malegaon Blast Case 2008: साल 2008 के मालेगांव विस्फोट मामले में आज गुरुवार को कोर्ट में एक और गवाह पलट गया. ये 17वां गवाह है जो अदालत के समक्ष पटल गया. उसने कोर्ट को बताया कि एटीएस ने उसका अपहरण किया और गैर कानूनी रूप से तीन-चार दिन हिरासत में रखा. उसने बताया कि विस्फोट मामले में आरएसएस के नेताओं का नाम लेने के लिए उसे मजबूर किया गया था.Also Read - Maharashtra: 300 करोड़ की क्रिप्टोकरंसी पाने के लिए किया शख्स का अपहरण, गिरफ्तार हुए आठ आरोपी

Malegaon blast case 2008 | Another witness turns in the case trial. This is the 17th hostile witness. He told the court that he was kidnapped by ATS and was kept in illegal custody for three-four days, and was forced to take names of RSS leaders in the case.

— ANI (@ANI) February 3, 2022