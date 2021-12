Malegaon blast case: महाराष्‍ट्र में साल 2008 में हुए मालेगांव बम धमाके (Malegaon blast case) से संबंधित मामले में एक गवाह (Malegaon blast case witness) ने आज मंगलवार को विशेष एनआईए अदालत (Special NIA court) को बताया है कि मामले की तत्कालीन जांच एजेंसी एटीएस (Special NIA court) ने उसे प्रताड़ित किया था. गवाह ने स्‍पेशल एनआईए कोर्ट को यह भी बताया कि एटीएस ने उन्हें योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)और आरएसएस (RSS) के 4 अन्य लोगों का गलत नाम लेने के लिए मजबूर किया था.Also Read - OBC Politics: उमा भारती का बड़ा बयान, पिछड़ा वर्ग के हितों की बात करना मेरा राष्‍ट्रीय कर्तव्‍य है

2008 Malegaon blast case | A witness tells Special NIA court that he was tortured by ATS, the then probe agency of the case. He also told the court that ATS forced him to falsely name Yogi Adityanath and 4 other people from RSS.

— ANI (@ANI) December 28, 2021