Mumbai में ममता बनर्जी अमिताभ बच्चन को राखी बांधने पहुंची उनके बंगले

मुंबई: पश्चिम बंगाल की सीएम (West Bengal CM) ममता बनर्जी ((Mamata Banerjee) विपक्षी दलों के गठबंधन में शामिल होने के किए लिए वह मुंबई में है. इस बीच ममता बनर्जी बॉलीवुड के सीनियर एक्टर अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) को राखी बांधने के लिए उनके आवास पर पहुंचीं है.

#WATCH | Mumbai: West Bengal CM Mamata Banerjee arrives at Bollywood actor Amitabh Bachchan’s residence to tie him rakhi pic.twitter.com/PskjNbf6OY — ANI (@ANI) August 30, 2023