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दरांती लेकर महिला के पीछे दौड़ा सिरफिरा, फिर गर्दन पर किए ताबड़तोड़ हमले | पालघर का CCTV वीडियो

हमले का सीसीटीवी वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसमें देख सकते हैं कि किस तरह सिरफिरा महिला पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहा है.

Written by: Nandan Singh
Updated: June 13, 2026, 1:19 PM IST
Palghar attack video
महाराष्ट्र के पालघर की घटना. (Photo: Social Media)

महाराष्ट्र के पालघर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक सिरफिरे ने महिला सरकारी कर्मचारी पर दरांती से जानलेवा हमला किया. हमले में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. यह घटना बीते शुक्रवार यानी 12 जून 2026 शाम करीब 6:15 बजे हुई. बताया जा रहा है कि घायल महिला की पहचान 27 वर्षीय स्नेहल सावंत के रूप में हुई है, जो पालघर जिला कलेक्टर कार्यालय के राजस्व विभाग में कार्यरत हैं. पुलिस के अनुसार, जब स्नेहल सड़क पर पैदल जा रही थीं, तभी कोर्ट में चपरासी के पद पर कार्यरत अमोल मुले नामक शख्स पीछे से उनके पास आया और अचानक दरांती से हमला कर दिया.

महिला पर दरांती से हमला

हमलावर ने महिला के गर्दन, पीठ, कंधों और कमर पर कई बार वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गईं. मौके पर मौजूद और पुलिस के अनुसार, महिला के जमीन पर गिर जाने के बाद भी आरोपी लगातार हमला करता रहा. बताया गया है कि उसने करीब आठ बार वार किए और फिर मौके से फरार हो गया. यह पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. हमले के बाद आरोपी अपना बैग और इस्तेमाल किया गया हथियार वहीं छोड़कर भाग निकला.

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लोगों ने पहुंचाया अस्पताल

कुछ ही देर बाद वहां से गुजर रहे एक शख्स ने घायल महिला को देखा और लोगों को सूचना दी. देखते ही देखते कई लोग घटनास्थल पर इकट्ठा हो गए और महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की. इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल है. घायल स्नेहल सावंत को पहले पालघर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया.

यहां देखिए सीसीटीवी वीडियो:

जांच में जुटी पुलिस

बताया जा रहा है कि महिला का स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है. घटना की जानकारी मिलते ही पालघर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल से महत्वपूर्ण सबूत जुटाए हैं. पालघर के पुलिस अधीक्षक यातिश देशमुख ने भी घटनास्थल का दौरा किया और मामले की जानकारी ली. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए विशेष खोज अभियान शुरू किया है.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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