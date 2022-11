Maharashtra: 'मंत्रालय' की छठी मंजिल से कूदकर शख्स ने की 'खुदकुशी' की कोशिश | VIDEO

Maharashtra News: दक्षिण मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के मुख्यालय ‘मंत्रालय’ (Mantralaya) की छठी मंजिल से एक शख्स ने छलांग लगाकर कथित तौर पर खुदकुशी की कोशिश की. हालांकि वह सुरक्षा जाल के कारण बच गया. पुलिस ने इसकी जानकारी दी. बापू मोकाशी (43) ने दोपहर करीब तीन बजे इमारत की छठी मंजिल से छलांग लगा दी, लेकिन वह उस सुरक्षा जाल पर गिरा जो नीचे खुली जगह को कवर करने के लिए लगाया गया है.

#WATCH | Man jumps from the 6th floor of Mantralaya (the administrative headquarters of Maharashtra govt in Mumbai), lands in safety net installed in the building; man rescued, police investigation underway Details awaited. pic.twitter.com/thfCABXoaS — ANI (@ANI) November 17, 2022