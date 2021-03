Maharashtra, Aurangabad , Sachin Waze, Mansukh Hiran death Case, NIA, Mumbai , Jalna, News, मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) में औरंगाबाद के एक निवासी (Aurangabad man) ने दावा किया है कि मुंबई की मीठी नदी से एनआईए (NIA) द्वारा बरामद की गई नंबर प्लेटों में से एक उसके वैन की हैं, जो पिछले साल चोरी हो गई थी. पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. पिछले महीने उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) के घर के बाहर एक एसयूवी (SUV) कार पाई गई थी, जिसमें विस्फोटक सामग्री रखी थी. Also Read - NANDED में गुरुद्वारा के बाहर पुलिस पर हमला और तोड़फोड़ करने के मामले में 14 लोग हिरासत में

इसके बाद कथित तौर पर इस कार के मालिक और व्यवसायी मनसुख हिरन (Mansukh Hiran death Case) की हत्या हो गई थी. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) इन दोनों मामलों की जांच रहा है.

एजेंसी के अधिकारी, निलंबित मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे (Sachin Waze) को रविवार को मीठी नदी पर ले गए थे और गोताखोरों की मदद से दो डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, दो सीपीयू, एक लैपटॉप, दो हार्ड डिस्क, दो नंबर प्लेट और एक प्रिंटर बरामद किया था.

Maharashtra: NIA divers recover one more computer CPU, a laptop, two number plates with same registration number on them, and other items from Mithi river in Mumbai’s Bandra Kurla Complex as part of probe into death of Mansukh Hiren.

Accused Sachin Waze is present at the spot. pic.twitter.com/MMDwZ6W1o5

— ANI (@ANI) March 28, 2021