नागपुर/मुंबई: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 26 नक्सलियों में से कई के सिर पर बड़ा इनाम घोषित था. अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी. मारे गए नक्सलियों में माओवादी नेता मिलिंद तेलतुंबडे भी शामिल था जिसके सिर पर 50 लाख रुपए का इनाम था.

Maharashtra Police recovered a huge cache of arms and ammunition from the jungles of Gyarapatti in Gadchiroli following an encounter in which 26 Naxals were killed yesterday pic.twitter.com/JcYMovnMhC

पुलिस ने बताया कि शनिवार सुबह गढ़चिरौली के कोर्ची के मर्दिनटोला वन क्षेत्र में पुलिस के सी-60 कमांडो दल ने तलाशी अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई. इस मुठभेड़ में तेलतुंबडे समेत 26 नक्सली मारे गए थे. तेलतुंबडे माओवादियों की सेंट्रल कमेटी का सदस्य था और एल्गार परिषद-माओवादी मामले में आरोपी था. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि उसके सिर पर 50 लाख रुपये के इनाम घोषित था.

इसके अलावा माओवादियों की कंपनी संख्या 4 के कमांडर लोकेश उर्फ मांगू पोडयम पर 20 लाख रुपए का इनाम घोषित था. कासनासुर दलम की डिविजनल कमेटी के सदस्य महेश उर्फ शिवाजी रावजी गोटा पर 16 लाख रुपए का इनाम था. कोरची दलम के कमांडर किशन उर्फ जैमन और कासनासुर दलम के कमांडर सन्नू उर्फ कोवाची पर आठ-आठ लाख रुपये का इनाम था.

In the encounter, 4 jawans were injured. They were airlifted to a hospital in Nagpur. The condition is all of them is stable. During the search, a huge cache of sophisticated weapons & ammunition was recovered. Bodies of 26 Naxals including 6 women were found: SP Ankit Goel pic.twitter.com/HfhNoOH0ZI

