Maharashtra Building Collapse: महाराष्ट्र के अमरावती में एक जर्जर इमारत गिरने से पांच लोगों की मौत हो गई. हादसे में दो लोग घायल भी हुए हैं. यह हादसा प्रभात सिनेमा इलाके में हुआ. इस हादसे में पांच लोगों के मरने की पुलिस ने पुष्टि की है. बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त कई लोग बिल्डिंग में मौजूद थे. बिल्डिंग गिरने से कई लोग दब गए. अभी तक मलबे से पांच शव बरामद किए जा चुके हैं. फिलहाल राहत और बचाव कार्य जारी है.Also Read - मुंबई में ताश के पत्तों की तरह ढह गई चार मंजिला इमारत, मोबाइल में कैद हुई दिल दहला देने वाली घटना

मिली जानकारी के अनुसार, जो इमारत गिरी है वह दो मंजिला थी. वह काफी पुरानी बिल्डिंग थी. इसके गिरने से लोग मलबे में दब गए. सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस बचाव दल के साथ पहुंची. Also Read - Delhi में बिल्डिंग ढहने से बड़ा हादसा, मलबे से 4 शव निकाले, 2 महिलाओं को जिंदा बचाया, ऑपरेशन जारी

Maharashtra | Five people died and one got injured after a dilapidated building collapsed in the Prabhat Cinema area of Amravati: Amravati Police pic.twitter.com/HhACcTEdcW

— ANI (@ANI) October 30, 2022