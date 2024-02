Maratha Reservation: मनोज जारांगे ने वापस ली 17 दिनों से जारी भूख हड़ताल, लेकिन दिया यह बड़ा बयान | VIDEO

Maratha Reservation: मनोज जारांगे पाटिल (Manoj Jarange Patil) ने मराठा आरक्षण को लेकर 17 दिनों से जारी हड़ताल खत्म कर दी है. मनोज जरांगे (Manoj Jarange) ने घोषणा की कि वह मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) मुद्दे पर अपना 17 दिन से जारी अनशन वापस ले रहे हैं. जरांगे ने हालांकि कहा कि वह अपना आंदोलन तब तक जारी रखेंगे जब तक कि महाराष्ट्र सरकार उन लोगों के विस्तारित परिवार के सदस्यों को कुनबी जाति प्रमाणपत्र जारी करना शुरू नहीं कर देती, जिनके पास पहले से ही ऐसे दस्तावेज हैं और जिससे उन्हें आरक्षण का लाभ मिल सके.

जरांगे का यह फैसला मराठा समुदाय के लिए नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण से संबंधित अपनी मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए मुंबई तक मार्च की घोषणा के एक दिन बाद आया है, जबकि मुंबई में राज्य विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है. पिछले हफ्ते, राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों ने शिक्षा और सरकारी नौकरियों में मराठा समुदाय के लिए 10% अलग से आरक्षण प्रदान करने वाला एक विधेयक सर्वसम्मति से पारित किया. जरांगे जालना जिले के अंतरवाली सरती गांव में 10 फरवरी से अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे थे और OBC श्रेणी के तहत मराठा आरक्षण की मांग पर अड़े रहे.

#WATCH | Jalna, Maharashtra | Maratha reservation activist Manoj Jarange Patil broke his 17-day-long fast earlier this afternoon.

He says, “I will be in the hospital for a day or two and then visit each village to meet the members of Maratha community.” pic.twitter.com/Ru2TSxFzsv

