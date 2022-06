एनसीपी प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाली मराठी एक्ट्रेस केतकी चिताले (Ketaki Chitale) को जमामत मिल गई है. हालांकि उन्हें फिलहाल जेल में ही रहना होगा. ठाणे की एक अदालत ने मराठी अभिनेत्री को जमानत दे दी है. केतकी चिताले (Ketaki Chitale News) को 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत मिली है. हालांकि फिलहाल उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी और उन्हें जेल में ही रहना होगा. केतकी चिताले एक अन्य मामले में भी आरोपी है, जिसमें 21 जून को जमानत पर सुनवाई होनी है.Also Read - कहानी फिल्मी नहीं, हकीकत है-सुंदरी का 10 तोला सोना लेकर भाग गया चूहा, पुलिस भी देखकर हुई हैरान

Thane court grants bail to Marathi actor Ketaki Chitale in a case registered against her under Atrocities Act. She has been granted bail on a surety amount of Rs 25,000. However, she'll remain in jail as she is accused in another case in which the bail hearing is on June 21.

