देश में कोरोना वायरस का कहर जारी है. भारत में कोरोना (Coronavirus) से 53 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं वहीं, अब तक 85 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. लोग कोरोना से बचने के लिए लाख जतन कर रहे हैं वहीं एक ऐसा मामला भी सामने आया है जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. यह अजीबोगरीब मामला महाराष्ट्र (Maharashtra) के मुंबई (Mumbai) से सामने आया है. जहां, एक पति ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ समय बिताने के लिए पत्नी से कोरोना का झूठा बहाना बनाया. Also Read - India Covid-19 Updates: देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 54 लाख के पार, अब तक 86 हजार से ज्यादा की जा चुकी है जान....

शख्स ने अपनी पत्नी को कहा कि उसे कोरोना हो गया है और अब वह घर तभी लौटेगा जब पूरी तरह से ठीक हो जाएगा. शख्स ने पत्नी से कहा कि वह अब कोविड केयर सेंटर में रहेगा और इस दौरान उससे संपर्क नहीं किया जा सकेगा. हालांकि बाद में जब इस बात का खुलासा हुआ तो लोग जानकर दंग रह गए. Also Read - Corona Cases in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में 2,617 और लोगों में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि, 19 लोगों की हुई मौत

A man, who went missing on July 24 from Vashi in Navi Mumbai after telling his wife that he was COVID-19 positive, has been traced in Indore, Madhya Pradesh. He was living with his girlfriend: Navi Mumbai Police, Maharashtra Also Read - Lockdown in Chhattisgarh: कोविड-19 के संक्रमण के चलते छत्तीसगढ़ में 28 सितंबर तक लगेगा लॉकडाउन, रायपुर बना कंटेनमेंट जोन

