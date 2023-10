Mumbai के बोरीबरी में 8 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग, 2 लोगों की मौत; कई झुलसे | VIDEO

Mumbai Fire: मुंबई के बोरीवली इलाके में स्थित एक 8 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग से 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग झुलस गए. BMC के एक अधिकारी के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि बोरीवली के महावीर नगर में स्थित पावन धाम वीना संतूर बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर तकरीबन 12.30 बजे आग लगी. हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और 3 से ज्यादा घायल हैं. पुलिस ने बताया कि दमकल की कई गाड़ियां मौके पर हैं और फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

#WATCH | BJP MLA Sunil Rane says, “…After the fire broke out on the first floor, smoke spread up to six-seven floors, due to which a lot of damage occurred in the building…The police and fire brigade are investigating how the fire broke out. We are continuously in contact… pic.twitter.com/TE4xK1DXog

— ANI (@ANI) October 23, 2023