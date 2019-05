मुंबई: मुंबई में सरकारी अस्पताल में जूनियर डॉक्टर को जातिगत टिप्पणियों से परेशान कर आत्महत्या के लिए मजबूर करने की आरोपी डॉक्टर को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अग्रीपाडा पुलिस ने प्रारंभिक जांच के बाद भक्ति मेहारे को गिरफ्तार कर लिया.मेहारे उन तीन सीनियर डॉक्टरों में से एक है, जिनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय जूनियर डॉक्‍टर पायल तड़वी के 22 मई को आत्महत्या करने के बाद मामला दर्ज किया गया था.

आरोपियों ने अग्रिम जमानत की अर्जी दी

अधिकारी ने बताया कि दो अन्य आरोपी डॉक्टर अंकिता खंडेलवाल और हेमा आहूजा ने यहां सत्र अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दी. इस बीच, पायल के माता-पिता ने मुंबई में उस सरकारी अस्पताल के बाहर प्रदर्शन किया, जहां वह काम करती थी.

पायल तडवी की मां ने किया प्रदर्शन

अन्य प्रदर्शनकारी भी तड़वी की मां आबिदा और पति सलमान के साथ प्रदर्शन में शामिल हुए और तीन वरिष्ठों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की, जिन्होंने कथित तौर पर रैगिंग और जातीय टिप्पणियां कर उसे प्रताड़ित किया और यह कदम उठाने के लिए बाध्य किया.

जातिवादी टिप्पणी के बाद मेडिकल की पीजी स्‍टूडेंट ने किया सुसाइड, आरोपियों ने निष्पक्ष जांच की मांग की

चेहरे पर फाइलें फेंककर मारी थीं

आबिदा ने कहा कि क्या सरकार उनकी बेटी की तरह की छात्राओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेगी, जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं.उन्होंने कहा कि पायलट उनके समुदाय की पहली महिला एमडी डॉक्टर होती. उन्होंने कहा, पायल तुच्छ मुद्दों को लेकर अपने वरिष्ठ डॉक्टरों की प्रताड़ना के बारे में मुझे बताती थी. उन्होंने मरीजों के सामने उसके चेहरे पर फाइलें फेंककर मारी.

पति ने लगाया हत्‍या का आरोप

आबिदा ने कहा, पायल मुझसे वरिष्ठ डॉक्टरों की प्रताड़ना के बावजूद उनके खिलाफ लिखित शिकायत ना देने के लिए कहती थी. वह कहती थी कि ऐसा करने से उनके करियर पर खराब असर पड़ेगा. पेशे से डॉक्टर सलमान ने कहा कि यह संभव है कि तीन महिला डॉक्टरों ने पायल की हत्या की.

Dr Salman, Payal Tadvi’s (who committed suicide on May 22 after facing harassment at the hands of 3 senior doctors) husband: We want govt to intervene, police is not taking any action. It is possible Payal was murdered by the 3 women doctors. #Mumbai pic.twitter.com/oYPt3ki8Cl

— ANI (@ANI) May 28, 2019