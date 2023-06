मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के लिए जारी किया Yellow Alert, इन जिलों में भारी बारिश की संभावना

Maharashtra Monsoon Update: दिल्ली-NCR समेत देश के कई राज्यों में पड़ रही भीषण गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़वा दिए. सूरज की तप‍िश से परेशान लोग अब बेसबरी से मानसून (Monsoon) का इंतजार कर रहे हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने शनिवार को मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी किया, जिसमें अगले 4-5 दिनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है.

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मानसून के आज शहर पहुंचने की संभावना है. क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र, मुंबई ने एक ट्वीट में कहा, “अगले 4-5 दिनों के दौरान महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में बारिश की तीव्रता धीरे-धीरे बढ़ेगी. अगले 5 दिनों में मौसम खराब होने का संकेत है.” मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा मुंबई के लिए जारी येलो अलर्ट दर्शाता है कि निवासियों को संभावित गंभीर मौसम के बारे में जानकारी होना जरूरी है.