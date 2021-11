मुंबई: महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए 26 नक्सलियों में माओवादी सरगना मिलिंद तेलतुंबडे भी शामिल है. वह टॉप नक्सल कमांडर था. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ये जानकारी देते हुए बताया कि मिलिंद तेलतुंबडे बहुचर्चित भीमाकोरेगांव माओवादी में आरोपी भी था.Also Read - Naxal Violence in MP: नक्‍सलियों ने बालाघाट जिले में दो ग्रामीणों की हत्‍या की

पुलिस ने बताया कि शनिवार को सी-60 पुलिस कमांडो दल ने सुबह कोर्ची के मर्दिनटोला वन क्षेत्र में तलाश अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई. मुठभेड़ के बाद सी-60 कमांडो ने घटनास्थल से 26 नक्सलियों के शव बरामद किए और माना जा रहा था कि इस मुठभेड़ में तेलतुंबडे भी मारा गया है. Also Read - मुकेश अंबानी के निवास एंटीलिया की सुरक्षा बढ़ाई गई, दो संदिग्‍ध पूछ रहे थे पता

At least 26 naxals were killed in the encounter in Gadchiroli yesterday – 20 men & 6 women. Gadchiroli Police has confirmed that it also included Milind Teltumbde (top naxal Commander & an accused in Bhima Koregaon case): Maharashtra Home Minister Dilip Walse Patil pic.twitter.com/QVcaMnu4jO

