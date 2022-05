Loudspeaker row, Raj Thackeray, MNS, Mumbai, मुंबई: महाराष्‍ट्र (Maharashtra) में चल रहे लाउडस्‍पीकर विवाद (Loudspeaker row) के बीच एमएनएस (MNS) चीफ राज ठाकरे (Raj Thackeray) की पत्‍नी शर्मिला ठाकरे अपने घर से बाहर निकलते हुए देखीं गई हैं. इस बीच लाउडस्पीकर विवाद के चलते मनसे चीफ के खिलाफ एफआई दर्ज होने के बाद उनकी गिरफ्तारी को लेकर संभावनाएं जताई जा रहीं हैं.Also Read - Video: मुंबई पुलिस ने MNS के कार्यालय से जब्‍त किए लाउडस्‍पीकर, मनसे नेता हिरासत में

माना जा रहा है कि महाराष्‍ट्र पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकती है. हालांकि अभी यह साफ नहीं है कि मुंबई पुलिस या औरंगादबाद पुलिस राज ठाकरे के खिलाफ क्‍या एक्‍शन लेगी. वहीं मनसे के एक नेता ने कहा है कि राज ठाकरे को मुंबई पुलिस अरेंस्‍ट नहीं कर सकती है, क्‍योंकि मामला दूसरी जगह दर्ज हुआ है. Also Read - MNS प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ औरंगाबाद में FIR दर्ज, रैली के आयोजकों पर भी केस

मनसे नेता यशवंत किल्लेदार ने कहा, मुंबई पुलिस राज ठाकरे को गिरफ्तार नहीं कर सकती क्योंकि प्राथमिकी संभाजी नगर में दर्ज है। संभाजी नगर की पुलिस यहां की स्थानीय पुलिस को सूचना देकर यहां आ सकती है. नहीं लगता कि यह (गिरफ्तारी) आज होगी. अगले आधे घंटे में बयान जारी करेंगे. Also Read - राज ठाकरे के घर के बाहर जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था, गैर-जमानती वारंट जारी लेकिन गिरफ्तारी नहीं

राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ाई

मुंबई पुलिस ने राज ठाकरे के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है. यह कदम ऐसे समय सामने आया है, जब मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रैली में लोगों से 4 मई से मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर नहीं हटाये जाने की स्थिति में हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा था.

न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, लाउडस्पीकर विवाद को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने पुलिस को कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए ‘किसी की अनुमति का इंतजार न करने’ का निर्देश दिया है.

बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक मई को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक रैली में लोगों से 4 मई से मस्जिदों के बाहर लाउड स्पीकर नहीं हटाये जाने की स्थिति में हनुमान चालीसा बजाने के लिए कहा था.

इस बीच महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राज्य के गृह मंत्री दिलीप वलसे पाटिल के बीच कानून-व्यवस्था की स्थिति को लेकर बैठक हुई.

औरंगाबाद में मनसे प्रमुख के बयान को लेकर महाराष्‍ट्र के डीजीपी राजनीश सेठ ने कहा कि औरंगाबाद पुलिस कमिश्‍नर किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है. वह वीडियो देख रहे हैं. अगर राज ठाकरे की रैली में उन्हें कुछ भी गलत लगता है तो वह आज ही कार्रवाई करेंगे.

Mumbai Police cannot arrest Raj Thackeray as the FIR is registered in Sambhaji Nagar. Police from Sambhaji Nagar can come here after informing the local police here. Don’t think it (arrest) will happen today. He’ll issue a statement in next half an hour: Yashwant Killedar, MNS pic.twitter.com/pY9rlWVjlZ

— ANI (@ANI) May 3, 2022