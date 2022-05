Maharashtra Loudspeaker Row: महाराष्‍ट्र में जारी लाउडस्‍पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. अबमहाराष्‍ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने पुणे के पुलिस आयुक्‍त को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है‍ कि मस्जिदों के सभी मौलवी इस बात का लिखित तौर पर आश्वासन दें कि वो लाउडस्‍पीकर पर अजान नहीं करेंगे. उन्‍होंने अपने पत्र में एक बार फिर कहा है कि पुलिस को ये आश्वस्त करना होगा कि लाउडस्पीकर पर अजान नहीं दिया जाएगा. अगर मौलवियों ने इसको नहीं माना तो वो इस बार पुलिस स्‍टेशनों के सामने ही लाउडस्‍पीकरों से हनुमान चालिसा का पाठ शुरू कर देंगे.Also Read - Raj Thackeray की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट

Maharashtra | In a letter to Pune CP,Pune unit of MNS warned police that they should get written assurances from Moulvis of all mosques in city that they’ve stopped azaan on loudspeakers. If they don’t get assurance,they’d start playing Hanuman Chalisa in front of Police stations

