NCP प्रमुख शरद पवार का हमला- 'विपक्ष को निशाना बनाने के लिए मोदी सरकारी मंचों का करते हैं इस्तेमाल'

Maharashtra News: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख शरद पवार (Sharad Pawar) ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) पर हमला बोला. NCP प्रमुख शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को निशाना बनाने के लिए सरकारी मंचों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनके पूर्ववर्तियों ने कभी नहीं किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागपुर में कहा था कि देश को ‘शॉर्टकट राजनीति’ नहीं, बल्कि सतत विकास की आवश्यकता है. उन्होंने कुछ राजनीतिक दलों पर देश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि इससे पहले करदाताओं का धन भ्रष्टाचार एवं वोट बैंक की राजनीति में नष्ट हो जाता था.

शरद पवार ने प्रधानमंत्री की आलोचनात्मक टिप्पणियों के लिए उनकी आलोचना की और पूर्व प्रधानमंत्रियों के भाषणों का हवाला दिया. उन्होंने कहा, ‘मैंने नागपुर में हमारे प्रधानमंत्री का भाषण देखा है, जहां उन्होंने विपक्ष की आलोचना की. मैंने अपने जीवन में हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू समेत लगभग सभी प्रधानमंत्रियों के भाषण देखे हैं.’

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने सरकारी कार्यक्रमों में विपक्ष की आलोचना करने के पीछे तर्क पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा, ‘अब यह सोचने का समय आ गया है कि विपक्षी दलों की आलोचना करने के लिए सरकारी मंच का उपयोग करना कितनी बुद्धिमानी है. राजनीतिक प्रचार के दौरान भी नेहरू कभी अपने विरोधियों की आलोचना नहीं करते थे. वह अभियानों के दौरान अपनी नीतियां पेश करते थे और विभिन्न मुद्दों पर खड़े होते थे.’