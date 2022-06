Maharashtra News: मुंबई के अंधेरी इलाके में एक मां ने कथित तौर पर अपनी ही बेटी की हत्या कर दी. बताया जा रहा है कि 19 वर्षीय बेटी मानसिक रूप से बीमार थी. डीसीपी अंधेरी पुलिस महेश रेड्डी ने बताया आरोपी मां अपनी बेटी से परेशान थी. बेटी की हत्या के आरोप में महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है. डीसीपी ने बताया कि महिला ने पुलिस को फोन कर बताया कि उसकी बेटी सुसाइड कर ली है. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मामला हत्या का लग रहा था. जब महिला से कड़ाई से पूछताछ की तो उसने गुनाह कबूल कर लिया.Also Read - महाराष्ट्र: ईडी की विरोध में कांग्रेस नेताओं का प्रदर्शन, राज्य सरकार के मंत्री भी पुलिस हिरासत में

पुलिस ने बताया कि महिला ने बेटी की हत्या गला घोंटकर की थी. वह पुलिस से बचने की हर संभव कोशिश की लेकिन पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में उसकी पोल खुल गई. Also Read - देवेंद्र फडणवीस विधान परिषद चुनाव में 20 जून को एक और 'बम' गिराएंगे: महाराष्ट्र बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष

Maharashtra | Mother allegedly killed her 19-yr-old mentally-ill daughter in Mumbai's Andheri area. We have arrested and registered a case u/s 302 of IPC. According to our information, the accused mother was upset with her daughter: Mahesh Reddy, DCP Andheri Police (16.06) pic.twitter.com/ET7AQcCT2a

— ANI (@ANI) June 17, 2022