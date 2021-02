Mohan Delkar, MP suicide case, Mumbai Police,News updates: मुंबई के एक होटल में सुसाइड करने वाले लोकसभा सांसद (MP) मोहन डेलकर (Mohan Delkar) ने अपने ऑफिसियल लेटर पैड पर सुसाइड नोट (suicide note) लिखा था और यह 15 पेज लंबा (15 pages long) था. यह बात मुंबई पुलिस ने कही है. मुंबई पुलिस ने कहा है कि आगामी दिनों उनके परिवार के सदस्‍यों के बयान दर्ज किए जाएंगे. Also Read - सासंद मोहन डेलकर की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आई सामने, लेकिन सुसाइड नोट पर अब भी संशय

बता दें कि 22 फरवरी को दादर और नागर हवेली के 58 वर्षीय सांसद डेलकर का शव सोमवार को दक्षिणी मुंबई के एक होटल में छत के पंखे से लटका मिला था. पुलिस ने बताया था गुजराती में लिखा सुसाइड नोट भी संबंधित स्थल से बरामद हुआ. इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और एक फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची थी. Also Read - Mumbai Police गैंगस्‍टर Ravi Pujari को बेंगलुरु से लाई, विदेश से लाया गया था भारत

MP Mohan Delkar’s suicide note was written on his official letter pad and was 15 pages long. Police will be recording statements of his family members in the coming days: Mumbai Police Also Read - Maharashtra News: मुंबई में टैक्सी, ऑटो रिक्शे में सफर होगा अब महंगा, जानें क्या हैं नई दरें

— ANI (@ANI) February 24, 2021