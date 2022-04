Mumbai, Amravati MP, Navneet Rana, Shiv Sena, Maharashtra, Politics: महाराष्‍ट्र की राजधानी मुंबई में आज शनिवार को सुबह से चल रहे चले सियासी घटनाक्रम के बीच दोपहर बाद मुंबई पुलिस अमरावती सांसद के मुंबई के खार इलाके में स्थित आवास पर पहुंची और उन्‍हें और उनके पति रवि राणा को अपने साथ खार पुलिस स्‍टेशन ले गई है. शाम में मिलेे ताजा अपडेट के मुताबिक, मुंबई पुलिस ने न‍िर्दलीय सांसद नवनीत राणा और व‍िधायक पति रव‍ि राणा को अरेस्‍ट कर ल‍िया गया है.Also Read - नवनीत राणा ने CM ठाकरे पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया, रवि राणा बोले -जबरन घर में रोका गया

Amravati MP Navneet Rana and her husband MLA Ravi Rana arrested under section 153A by Khar Police: Mumbai Police pic.twitter.com/Pkw4TAB8Tl

— ANI (@ANI) April 23, 2022