Maharashtra News: महाराष्‍ट्र में राजनीति गरमाई हुई है. सीएम उद्धव ठाकरे के आवास के बाहर हनुमान चालीसा करने के ऐलान के बाद सियासी उठापटक के बीच सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा को अरेस्ट कर लिया गया. दोनों नेताओं को उनके आवास से ही मुंबई पुलिस ने अरेस्ट किया. दोनों को पुलिस ने अभी मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में रखा है. इसके बाद सियासत में और तूफ़ान आ गया. बीजेपी नेता किरीट सोमैया मिलने पहुंचे.

बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने दावा किया कि वह खार पुलिस स्टेशन में सांसद नवनीत राणा और रवि राणा से मिलने पहुंचे. उन्होंने दावा किया कि इस दौरान पुलिस स्टेशन में उनके ऊपर पथराव किया गया, उन्हें चोट भी लग गई. उनकी कार के शीशे भी टूट गए. इससे पहले उन्होंने कहा था कि वह नवनीत राणा से मिलने जा रहे हैं, देखते हैं उन्हें कौन रोकता है. वह पुलिस स्टेशन गए भी और मिले. इसके बाद बाहर उनके साथ घटनाएं हुईं. किरीट सोमैया ने कहा कि शिवसेना के लोग नहीं बल्कि पुलिस के सामने गुंडों ने ऐसा किया है. उन्हें भी इसमें चोट लगी है.

#WATCH | BJP leader Kirit Somaiya tweets, “Police let goons of CM Uddhava Thackeray assemble at Khar PS. When I got out, goons started stone pelting & broke my car’s window, I got hurt as well. This matter is under police supervision.”

(Video Source: Kirit Somaiya’s Twitter) pic.twitter.com/9vPicFlkt9

— ANI (@ANI) April 23, 2022