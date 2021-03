Maharashtra News: उद्योगपति मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani)के घर एंटीलिया (Antilia) के पास से विस्फोटकों से भरी कार की बरामदगी मामले में एनआईए (NIA) ने कल रात मुंबई पुलिस के सहायक पुलिस इंस्पेक्टर (API) सचिन वाजे (Sachin Waze)को गिरफ्तार कर लिया . सचिन वाजे शनिवार को अपना बयान दर्ज कराने के लिए एनआइए के मुंबई स्थित कार्यालय पहुंचे थे, जहां राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने लंबी पूछताछ के बाद सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया था. Also Read - Antilia Case: मुबंई ATS ने की सचिन वझे से 10 घंटे पूछताछ, मनसुख मौत मामले में पूछे कई सवाल

एनआईए आज मुंबई के पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को अदालत के समक्ष पेश करने से पहले उन्हें पूछताछ के लिए कस्टडी की मांग करेगी. इससे पहले मनसुख हिरेन मामले में सचिन की अग्रिम जमानत याचिका ठाणे के सेशन कोर्ट ने ठुकरा दी थी.

NIA to present Mumbai police officer Sachin Waze before a court today, demanding his custody. He was arrested late last night in connection with NIA probe into the recovery of explosives from a car parked near Mukesh Ambani's residence in Mumbai.

Visuals from outside NIA office. pic.twitter.com/7Tn61zPQ2k

— ANI (@ANI) March 14, 2021