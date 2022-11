मुकेश अंबानी के परिवार में आई डबल खुशी, बेटी ईशा अंबानी ने जुड़वां बच्चों को जन्म दिया

Mumbai: देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति मुकेश अंबानी के परिवार में डबल ख़ुशी आई है. मुकेश अंबानी-नीता अंबानी परिवार ने एक बयान में कहा है कि बेटी ईशा और उनके पति आनंद पीरामल को 19 नवंबर को जुड़वां बच्चे हुए हैं.

ईशा अंबानी-आनंद पीरामल अब जुड़वां बच्चों के माता-पिता हो गए हैं. अंबानी परिवार ने कहा कि बेटी ईशा अंबानी और उनके पति आनंद पीरामल ने आज अपने जुड़वां बच्चों – एक लड़का और एक लड़की – का स्वागत किया. इनका नाम आदिया और कृष्णा रखा गया है.