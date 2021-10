Mumbai Accident Video: मुंबई के दादर इलाके में आज सुबह बेस्ट बस और डंपर ट्रक की टक्कर में आठ लोग घायल हो गए हैं जिसमें से बस के ड्राइवर और कंडक्टर समेत पांच लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. ग्रेटर मुंबई नगर निगम के एक अधिकारी ने बताया कि घायलों को सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. लोगों ने बताया कि सड़क पर ट्रक धीमी गति से जा रही थी, कोई खास भीड़भाड़ भी नहीं थी कि पीछे से आ रही तेजस्विनी बस ने ट्रक में टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि पहले कुछ समझ नहीं आया. लेकिन चीख पुकार मच गई . चारों तरफ धुआं-धुआं हो गया.Also Read - Funny Video: कार को गड्ढे से बाहर खींचने आई थी क्रेन, खुद को ही पड़ गई मदद की जरुरत | Viral हो रहा मजेदार वीडियो

#WATCH | Eight people were injured in a collision between a BEST bus and a dumper truck in Dadar area of Mumbai today morning. The condition of five people including driver & conductor of the bus is serious: Municipal Corporation of Greater Mumbai pic.twitter.com/yCwYUQHG7R

— ANI (@ANI) October 27, 2021