मुंबई: एक्टर पुनीत इस्सर का ई-मेल हैक कर 13 लाख से अधिक की रकम हड़पने का आरोपी अरेट

मुंबई: अभिनेता पुनीत इस्सर का ई-मेल खाता हैक करने और मेल भेजकर दक्षिण मुंबई के एक प्रमुख स्थल पर उनके नाटक का शो रद्द कराकर बुकिंग के रूप में भुगतान किए गए 13.76 लाख रुपए हड़पने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है. आरोपी को 28 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

मुंबई की ओशिवारा पुलिस ने अभिनेता पुनीत इस्सर का ईमेल अकाउंट हैक करने और 13.76 लाख रुपये की हेराफेरी करने के आरोप में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. आरोपी को 28 नवंबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है.

एक अधिकारी ने शनिवार को कहा कि यह घटना मंगलवार को तब सामने आई, जब इस्सर ने अपने ई-मेल का इस्तेमाल करने की कोशिश की और उन्हें कुछ गड़बड़ी का अहसास हुआ.इसके बाद इस्सर ने ओशिवारा थाने को शिकायत दी.