Plane Crash VIDEO: मुंबई में कैसे रनवे पर क्रैश हुआ Learjet 45 विमान? हादसे के समय का वीडियो देख डर जाएंगे!

Mumbai Airport Plane Crash VIDEO: मुंबई एयरपोर्ट (Mumbai Airport) पर गुरुवार शाम एक प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन रनवे से फिसलने के बाद क्रैश हो गया. प्लेन की लैंडिंग के समय झमाझम बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ. विमान में 6 यात्री समेत चालक दल के 2 सदस्य सवार थे. हादसे में तीन लोग घायल हुए हैं. नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने बताया कि VSR वेंचर्स लियरजेट 14 (VSR Ventures Learjet) का यह चार्टर प्लेन वाइजैग से मुंबई आ रहा था. विमान हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. न्यूज एजेंसी PTI ने हादसे के समय का वीडियो शेयर किया है.

VIDEO | CCTV visuals of the moment when a private charter plane crashed while landing amid heavy rains at the #Mumbai airport earlier today.

The Learjet 45 aircraft VT-DBL belonging to VSR Ventures was operating a flight from Vishakhapatnam to Mumbai, sources said.

(Source:… pic.twitter.com/4SzDA9m5ej

— Press Trust of India (@PTI_News) September 14, 2023