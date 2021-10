Mumbai, Eid-e-Milad, मुंबई: मुंबई में मंगलवार को ईद-ए-मिलाद के मौके पर पांच-पांच ट्रकों के साथ केवल दो जुलूस निकालने की अनमुति दी गई है और हर ट्रक पर बस पांच लोग ही होने चाहिए. एक अधिकारी ने बताया कि एक जुलूस शहर में और दूसरा उपनगरीय क्षेत्र में निकाला जाएगा.Also Read - Aryan Khan Drugs Case का बिहार कनेक्शन, मोतिहारी जेल में मुंबई पुलिस-NCB को मिला सुराग, जानिए

ग्रेटर मुंबई पुलिस आयुक्त कार्यालय ने कहा, मुंबई में ईद-ए-मिलाद पर सभी जुलूस प्रतिबंधित हैंसिर्फ एक मुंबई सिटी डिस्‍ट्र‍िक्‍ट और एक मुंबई सब-अर्बन को छोड़कर, जिनमें 5 ट्रक प्रति जुलूस की अनुमति दी गई है, जिसमें हर एक में अधिकतम 5 लोग सवार हो सकेंगे. पुलिस की पूर्व अनुमति लेना होगी.

All processions on Eid-e-Milad prohibited, except one procession in Mumbai City district & one in Mumbai Suburban district of 5 trucks per procession with a max of 5 persons on each truck, with the prior permission of Police: Office of the Commissioner of Police, Greater Mumbai pic.twitter.com/xCpwVDncOT

