मुंबई BJP अध्यक्ष आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी, पत्र भेजकर कहा- शांत रहें नहीं तो... पुलिस ने शुरू की जांच

भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुंबई इकाई के अध्यक्ष आशीष शेलार को जान से मारने की धमकी मिली है. एक पुलिस अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि आशीष शेलार (Ashish Shelar) को शुक्रवार को एक पत्र के जरिये जान से मारने की धमकी मिली. उन्होंने कहा कि यह पत्र उपनगरीय बांद्रा इलाके में स्थित शेलार के कार्यालय को प्राप्त हुआ.

#UPDATE | FIR registered against an unidentified person in the case pertaining to a threat letter sent to Mumbai BJP President Ashish Shelar’s office. Bandra Police registered the case under sections 504, 506(2), 507 and 509 of IPC. — ANI (@ANI) January 27, 2023