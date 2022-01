Mumbai Corona Update: मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर पुराने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया. मुंबई में गुरुवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 20,182 नए मामले सामने आए और इस दौरान 4 लोगों की जान चली गई. देश की आर्थिक राजधानी में अब एक्टिव केस का आंकड़ा बढ़कर 79,260 पर पहुंच गया है. वहीं, पूरे महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना के 36,265 नए केस दर्ज किये गए और इस दौरान 13 की जान चली गई. इस दौरान 8,907 लोग कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. इस दौरान राज्य में कोरोना के नए ओमिक्रॉन (Omicron) वेरिएंट के भी 79 केस रिपोर्ट किए गए और यह आंकड़ा बढ़कर 876 हो गया. इनमें से 381 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं. इन सबके बीच अच्छी बात यह है कि कोरोना के मामलों में भले ही लगातार बढ़ोतरी हो रही है लेकिन अस्पताल में भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या कम है.Also Read - COVID Cases in Delhi: दिल्‍ली में कोरोना के 15,097 नए केस, संक्रमण दर बढ़कर 15.34% हुई

Mumbai reports 20,181 new cases of COVID19, 4 deaths today; Active caseload stands at 79,260 pic.twitter.com/JyL5edG0Uz

Also Read - UP Polls 2022: कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में सभी चुनावी रैलियों को किया रद्द, अब ऐसे करेंगे प्रचार

वहीं, बृहन्‍नमुंबई महानगर पालिका (BMC) की तरफ से जारी बयान के अनुसार, मुंबई में दर्ज किये गए 20,181 मामलों में से करीब 85 फीसदी (17154) बिना लक्षण वाले हैं. बीएमसी ने बताया कि गुरुवार को 1,170 मरीजों को अस्‍पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी, जबकि 106 को ऑक्‍सीजन सपोर्ट मुहैया कराया गया. बता दें कि मुंबई में अब तक 16,388 लोगों को कोरोना संक्रमण की वजह से जान गंवानी पड़ी है. Also Read - Ashok Gehlot Tested Corona Positive: राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत हुए कोरोना संक्रमित, कुछ देर पहले ही Omicron को लेकर कही थी ये बात

#COVID19 | Maharashtra reports 36,265 new cases, 13 deaths and, 8,907 discharges today. State reports 79 #Omicron cases today, taking the tally to 876 including 381 recoveries

Active cases rise to 1,14,847 pic.twitter.com/uuXafGkFJ6

— ANI (@ANI) January 6, 2022