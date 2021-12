Mumbai Lockdown News: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मामलों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है. मुंबई में बीते कई दिनों से कोरोना के मामलों में तेजी आ रही है. इन सबके बीच महाराष्ट्र सरकार में मंत्री आदित्‍य ठाकरे (Aditya Thackeray) ने मुंबई में कोराना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर चिंता जताई है. आदित्य ठाकरे ने कहा कि जिस तरह से संख्‍या बढ़ रही है, उसे देखते हुए मुंबई में कोरोना के केसों की संख्‍या आज से 2000 के आंकड़े को पार कर सकती है. इससे पहले आदित्य ठाकरे, मेयर किशोरी पेडनेकर और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के आयुक्त इकबाल सिंह चहल ने शहर के मौजूदा COVID19 स्थिति पर चर्चा करने के लिए एक बैठक में भाग लिया. उधर, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने भी मुंबई में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों पर चिंता जताई है.Also Read - Lockdown In Maharashtra? महाराष्ट्र में कोरोना विस्फोट, मिले 2172 नए मरीज, फिर से लगेगा लॉकडाउन ..

#COVID19 | Last week we were reporting 150 cases per day, now we are reporting around 2000 cases per day. Mumbai may cross 2000 per day cases today: Maharashtra Cabinet Minister Aditya Thackeray

— ANI (@ANI) December 29, 2021