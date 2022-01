Mumbai Corona Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना की डरावनी रफ्तार धीरे-धीरे कम हो रही है. मुंबई में लगातार चौथे दिन नए मामलों में काफी कमी आई है. मुबंई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 11,647 नए मामले सामने आए और इस दौरान महज दो लोगों की मौत हुई. शहर में अब एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1,00,523 हो गई है, वहीं पॉजिटिविटी दर 11.58% है. चार दिन पहले शहर में कोरोना पॉजिटिविटी दर 30 % थी. मालूम हो कि मुंबई में 14 दिसंबर को संक्रमण के महज 225 मामले सामने आए थे जो 6 जनवरी को बढ़कर 20,181 हो गया. मुंबई में 7 जनवरी को 20,971, 8 जनवरी को 20, 318, 9 जनवरी को 19,474 और 10 जनवरी को 13,648 केस दर्ज किए गये.Also Read - Maharashtra Lockdown: महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री ने पाबंदियां बढ़ाने का दिया संकेत, कहां- 'शराब की दुकानें और उपासना स्थल के लिए...'

वहीं, दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के 20 हजार से ज्यादा नए केस दर्ज किये गए. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 21,259 नए मामले सामने आए और इस दौरान 23 लोगों की जान चली गई. देश की राजधानी में अब पॉजिटिविटी दर भी बढ़कर 25.65 फीसदी पर पहुंच गई है. Also Read - Maharashtra Lockdown News: महाराष्ट्र सरकार ने कोरोना पाबंदियों को किया संशोधित, जानें क्या है नई गाइडलाइंस

COVID19 | Delhi logs 21,259 new cases & 23 deaths in last 24 hours; Active cases stand at 74,881. Positivity rate rises to 25.65% pic.twitter.com/rIYXi3pe0n

— ANI (@ANI) January 11, 2022