Mumbai Corona Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है. मुंबई में बुधवार को कोरोना के 2,500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,510 नए केस दर्ज किये गए जबकि इस दौरान एक मरीज की जान चली गई है. इस दौरान 251 मरीज कोरोना को मात देने में भी सफल रहे हैं. मुंबई में मंगलवार के मुकाबले आज 82% ज्यादा केस सामने आए हैं. मुंबई में एक दिन पहले कोरोना के 1,377 नए केस दर्ज किये गए थे. मुंबई में फिलहाल 8,060 एक्टिव केस हैं.

COVID19 | Mumbai reports 2,510 new cases, one death and 251 recoveries today pic.twitter.com/YSSqZ8RGXf

— ANI (@ANI) December 29, 2021