Mumbai Corona Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कोरोना ने एक बार फिर कोरोना का रिकॉर्ड टूटा है. मुंबई में गुरुवार को कोरोना के 3,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक मुंबई में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,671 नए केस दर्ज किये गए, जबकि इस दौरान 371 मरीज इस जानलेवा वायरस को मात देने में सफल रहे हैं. मुंबई में अब एक्टिव केस (Mumbai Active case) की संख्या बढ़कर 11,360 पहुंच गया है. वहीं, इस दौराम एशिया के सबसे बड़े स्लम मुंबई के धारावी (Dharavi) से भी रिकॉर्ड 20 मामले सामने आए हैं.Also Read - 'आग की तरह फैलेगा Omicron', खतरनाक वेरिएंट को लेकर डॉक्टर ने दी ऐसी चेतावनी

‘आग की तरह फैलेगा Omicron’, डॉक्टर ने दी ऐसी चेतावनी Also Read - Omicron के खतरे को देखते हुए बंगाल सरकार अलर्ट, UK से कोलकाता आने वाली सभी उड़ानों पर 3 जनवरी से रोक

18 मई के बाद पहला ऐसा मौका है जब मुंबई के धारावी से इतके केस रिपोर्ट किए गए हैं. मालूम हो कि एक दिन पहले मुंबई में 2,510 केस मिले थे. बुधवार से तुलना की जाए तो आज करीब 46% ज्यादा मामला सामने आया है. Also Read - देश में Omicron के अब तक कुल 961 केस, एक तिहाई ठीक हुए, डोज लेने के लिए बुजुर्गों को SMS भेजेगी सरकार

Mumbai reports 3,671 fresh COVID cases and 371 recoveries today, taking active cases to 11,360

Out of the total cases in the city, Dharavi has recorded 20 cases, the highest since May 18 pic.twitter.com/ivJfUSDuZF

— ANI (@ANI) December 30, 2021