मुंबई: कोर्ट ने जावेद अख्तर को RSS की तुलना तालिबान से करने के मामले में जारी किया समन

मुंबई: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की एक कोर्ट ने मंगलवार को बॉलीवुड के गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) को एक टीवी इंटरव्यू के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के खिलाफ उनकी कथित टिप्पणी पर पर समन जारी किया है. संक्षिप्त बहस सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों के अवलोकन के बाद मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पी.के. राउत ने जावेद अख्तर को इस सिलसिले में समन जारी किया. शिकायतकर्ता ने कहा कि मामला छह फरवरी तक के लिए स्थगित कर दिया गया, उस दिन अख्तर को अदालत में पेश होना होगा.

बता दे कि इस साल सितम्बर के अंतिम सप्ताह में एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान गीतकार जावेद अख्तर ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तुलना एक आतंकवादी संगठन से की थी. जावेद अख्तर ने एक न्‍यूज चैनल से बातचीत में आरएसएस का नाम लिए बिना कहा था, ”तालिबान एक इस्लामी देश चाहता है. ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं. इसके बाद कथित तौर पर संघ की तुलना तालिबान से करने का मामला गरमा गया था के मामले में

अधिवक्ता संतोष दुबे ने बताया कि मुलुंड मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने एक टेलीविजन साक्षात्कार के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ गीतकार जावेद की टिप्पणी पर उनके द्वारा दायर आपराधिक मामले के संबंध में अख्तर को समन जारी किया है.

बता दें कि इस मामले में मुंबई की मुलुंड पुलिस ने गीतकार जावेद के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया था. जावेद अख्तर के आरएसएस की तुलना तालिबान से करने वाले कथित बयान को लेकर एक वकील ने शिकायत की थी.

अधिवक्ता संतोष दुबे ने अपने नोटिस में दावा किया था कि इस प्रकार के बयान से अख्तर नेआईपीसी की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत अपराध किया. वकील ने कहा था, मैंने पहले अख्तर को कानूनी नोटिस भेजा था और उनसे अपने बयान पर माफी मांगने को कहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. अब मेरी शिकायत के आधार पर उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है.