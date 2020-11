ड्रग्स रखने के आरोप में गिरफ्तार हुई मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) और उनके पति हर्ष लिंबाचिया (Haarsh Limbachiyaa) को मुंबई की एक अदालत ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. कॉमेडियन भारती सिंह (Bharti Singh) के घर से गांजा बरामद होने के बाद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने शनिवार को पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. वहीं, आज यानी रविवार को हर्ष लिम्बाचिया (Haarsh Limbachiyaa) को भी गिरफ्तार किया गया. Also Read - कॉमेडियन भारती सिंह के बाद पति हर्ष लिंबाचिया को भी NCB ने किया गिरफ्तार, कबूल की थी गांजा लेने की बात

Maharashtra: A court in Mumbai sends comedian Bharti Singh (in pic) and her husband Haarsh Limbachiyaa to 14-day judicial custody till 4th December, in connection with the seizure of ganja from their residence. Also Read - सुशांत मामले में शेखर सुमन ने दागा CBI से सवाल, कहा-चुप्पी का मतलब भूलना नहीं, अपडेट क्यों नहीं आया?

They were arrested by the Narcotics Control Bureau (NCB). https://t.co/Lq02uHxWHT Also Read - सुशांत के फैंस ने इस वजह से रणवीर सिंह पर साधा निशाना, #RanveerIsJoker हुआ ट्विटर पर ट्रेंड

— ANI (@ANI) November 22, 2020