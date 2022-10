DRI, Mumbai, Vashi,cocaine, methamphetamine, Maharashtra, Drug: महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने आज शनिवार को 1476 करोड़ रुपए उच्च शुद्धता क्रिस्टल मेथामफेटामाइन (high purity crystal methamphetamine) और उच्च शुद्धता कोकीन (high purity cocaine) की बड़ी खेप बरामद की है.Also Read - Swachh Survekshan 2022 Awards: इंदौर फिर चुना गया देश का सबसे स्वच्छ शहर, दूसरे और तीसरे नंबर पर हैं ये सिटी

डीआरआई मुंबई ने मुंबई के वाशी में एक संतरे भरे ट्रक में इसे इंटरसेप्ट किया.

राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) मुंबई ने बताया, वाशी मुंबई में आयातित संतरे ले जा रहे एक ट्रक को रोके जाने के बाद 1476 करोड़ रुपए की 198 किलोग्राम उच्च शुद्धता क्रिस्टल मेथामफेटामाइन (आइस ) (high purity crystal methamphetamine) और 9 किलोग्राम उच्च शुद्धता कोकीन (high purity cocaine) बरामद की.

Maharashtra | Directorate of Revenue Intelligence (DRI), Mumbai recovered 198 kg high purity crystal methamphetamine (ice) & 9 kg high purity cocaine worth Rs 1476 crores after a truck carrying imported oranges was intercepted in Vashi, Mumbai: DRI Mumbai

