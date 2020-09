Mumbai Earthquake: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में आज फिर भूकंप (Earthquake News) के झटके महसूस किए गए. रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.5 मापी गई. नेशनल सेंटर फॉर सीसमोलॉजी (National Centre for Seismology) के अनुसार, ‘मुंबई से 102 किलोमीटर नार्थ में सुबह 8 बजे 3.5 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए. भूकंप (Earthquake) से हालांकि जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है. Also Read - Earthquake In Maharashtra: मुंबई और नासिक में भूकंप के झटके, 2.7 मापी गई तीव्रता

Earthquake of magnitude 3.5 on the Richter scale occurred 102 kms north of Mumbai at 8 am today: National Centre for Seismology (NCS)

— ANI (@ANI) September 7, 2020