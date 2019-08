मुंबई: मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ और रत्नागिरी में लगातार दूसरे सप्ताह भारी बारिश जारी है. इससे सामान्य जन-जीवन और सड़क यातायात प्रभावित हुआ है. हालांकि मेट्रो ट्रेन और हवाई सेवाएं विलंब के साथ जारी रहीं. अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी. उधर, क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में आज भारी से भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है.

Regional Meteorological Centre, Mumbai: Extremely heavy rain at isolated places very likely in Mumbai, Thane, Palghar, & Raigad, today. pic.twitter.com/1N5VZCOq3L

मुंबई में 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. वहीं बीती आधी रात के बाद से यहां भारी बारिश हो रही है. शहर व उपनगरों के निचले इलाकों और सबवे व सड़कों पर करीब तीन-चार फुट पानी भर गया है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है. नाला सोपारा, वसई (पालघर जिला) मीरा रोड, भायंदर, ठाणे सिटी (ठाणे), रोहा, पनवेल (रायगढ़), मानगांव और मंदनगढ़ (रत्नागिरी) के कुछ हिस्सों में कई इलाकों में जलभराव की सूचना मिली है.

Maharashtra: Waterlogging on railway tracks at Thane railway station due to rainfall in the area. pic.twitter.com/wVrfk4ik17

