मुंबई: मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने गीतकार जावेद अख्तर (Javed Akhtar) के खिलाफ राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ (RSS)के बारे में कथित टिप्पणियों के संबंध में सोमवार को एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है. 76 साल के गीतकार ने एक न्‍यूज चैनल से बातचीत करते हुए आरएसएस का नाम लिए बिना कहा था, "तालिबान एक इस्लामी देश चाहता है. ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं." मुंबई के मुलुंड पुलिस ने गीतकार जावेद के खिलाफ गैर संज्ञेय अपराध दर्ज किया है. जावेद अख्तर ने आरएसएस की तुलना तालिबान से करने वाले अपने कथित बयान के लिए जिम्मेदार ठहराया था. इसको लेकर एक वकील ने शिकायत की थी.

एक अधिकारी ने बताया कि स्थानीय अधिवक्ता संतोष दुबे की शिकायत पर मुलंद के थाने में यह प्राथमिकी दर्ज की गई है. अधिकारी के अनुसार, "भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई."

Mumbai | Mulund Police has registered a non-cognizable offense against lyricist Javed Akhtar for his alleged statement comparing RSS with Taliban. The complaint was filed by a lawyer.

