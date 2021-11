Mumbai: Two people injured in the fire at Hansa Heritage building, Kandivali. Fire fighting operation is still underway : मुंबई (Mumbai) के कांदिवली इलाके में आज शनिवार की रात एक बहुमंजिला हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में आग लग गई, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की खबर है.Also Read - AUS vs WI, T20 World Cup 2021: गत चैंपियन West Indies का शर्मनाक प्रदर्शन, अब अगले विश्व कप के लिए खेलने होंगे क्वालीफायर मुकाबले

#UPDATE | Mumbai: Two people injured in the incident of fire at Hansa Heritage building, Kandivali. They have been sent to a hospital. Fire fighting operation is still underway. — ANI (@ANI) November 6, 2021



जानकारी के मुताबिक, कांदिवली इलाके में एक बहुमंजिला इमारत के एक फ्लैट में आग लगी है, जिसमें घायल दो लोगों को अस्पताल भेजा गया है. वहीं, घटनास्‍थल पर आग बुझाने का ऑपरेशन चल रहा है. मुंबई के महापौर भी घटनास्‍थल पर पहुंच गई गईं हैं.

मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक, कांदिवली के हंसा हेरिटेज बिल्डिंग में अग्निशमन अभियान जारी है, मौके पर अग्निशमन अभियान के लिए दमकल की 7 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं. अग्‍निशमन के बचाव ऑपरेशन के बीच मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पर मौजूद हैं. विस्‍तृत विवरण की प्रतीक्षा है. (इनपुट: एएनआई)