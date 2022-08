Mumbai Fire: मुंबई के रे रोड इलाके में स्थित झुग्गी में भीषण आग (Reay Road Fire) लगने की खबर आ रही है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, आग सिलिंडर में ब्लास्ट की वजह से लगी है. दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई है और आग बुझाने का काम जारी है. वीडियो देखकर आग की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. ज्यादा जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.Also Read - मुंबई: नवाब मलिक के भाई के खिलाफ RTI कार्यकर्ता ने धमकी देने का केस दर्ज करावाया

Maharashtra | A fire broke out in slums in Reay road area in Mumbai reportedly due to a cylinder blast. Fire tenders reached the spot. No injuries so far. Further details shall follow pic.twitter.com/8s4ujM0l9k

— ANI (@ANI) August 7, 2022