Mumbai Fire: मुंबई के पवई इलाके में एक सुपरमार्केट में आग लग गई. आग लेवल-2 स्तर का बताया जा रहा है. नगर निकाय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है. उन्होंने कहा कि पवई के हीरानंदानी क्षेत्र में मुख्य सड़क पर हाइको सुपरमार्केट में सुबह सवा छह बजे आग लगी.

#UPDATE 12 fire tenders at the spot after a Level 2 fire broke out in Mumbai's Powai area. No one trapped or injured so far. More details awaited pic.twitter.com/VddV8vQ42r

— ANI (@ANI) July 7, 2022