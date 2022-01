मुंबई के तारदेव इलाके में बीते दिनों 23 जनवरी को कमला बिल्डिंग में आग लगने के हादसे में अब तक मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 9 हो गया है और घायल 21 लोगों में से 5 की हालत खराब है और तीन की हालत स्‍थ‍िर बनी हुई है. वहीं, अब तक 13 लोगों को डिस्‍चार्ज किया जा चुका है. यह जानकारी आज बीएमसी ने दी है.Also Read - बाप ने 17 साल की बेटी तांत्रिक को ‘दान’ की थी, हाईकोर्ट ने कहा, बेटी को संपत्ति नहीं, जिसे दान में दिया जाए

#UPDATE Mumbai | Fire at Kamala building, Tardeo: Total 9 dead; out of 21 injured – 5 in critical condition, 3 stable and 13 discharged, as per BMC

— ANI (@ANI) January 28, 2022