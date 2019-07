मुंबई. महाराष्ट्र के मुंबई समेत कई इलाकों में बुधवार को मूसलाधार बरसात की वजह से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है. मुंबई के कई इलाकों में पानी भर गया है, जिससे सड़कों पर ही बाढ़ जैसा नजारा दिखने लगा है. मुंबई के सियोन रेलवे स्टेशन पर रेलवे ट्रैक पर पानी जमा होने से रेल यातायात प्रभावित होने की खबर है. हालांकि अभी तक बारिश की वजह से मुंबई की लोकल या अन्य ट्रेनों के संचालन रोके जाने की खबर नहीं है. बादल छाने और मूसलाधार बारिश की वजह से सुबह में अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से कई सड़क दुर्घटनाओं की भी खबर है.

मुंबई के सियोन में आसमान में घने बादल छाए होने की वजह से सुबह में अंधेरा छा गया था. इस कारण सड़क पर कई चारपहिया वाहन चालकों ने अपना नियंत्रण खो दिया और गाड़ियां एक-दूसरे से टकरा गईं. सियोन में तो गाड़ियों की आपसी टक्कर इतनी जबर्दस्त हुई कि कम से कम 8 लोग घायल हो गए. सुबह से ही रही झमाझम बारिश के कारण आम मुंबईवासी का चलना-फिरना प्रभावित है. बारिश के कारण जगह-जगह जलजमाव हो गया है, जिससे घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल है. खासकर वाहन चालकों और सार्वजनिक परिवहन सेवा का इस्तेमाल करने वालों को इससे बड़ी परेशानी हो रही है.

Mumbai: 8 injured after three cars collided with each other in Sion, due to low visibility following heavy rainfall in the city, early morning today. #Maharashtra pic.twitter.com/0jPxIuIM1X

