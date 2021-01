Mumbai High court: मुंबई हाईकोर्ट ने अजीबोगरीब फैसला सुनाते हुए कहा है कि किसी नाबालिग को निर्वस्त्र किए बिना, उसके वक्षस्थल को छूना, यौन हमला नहीं कहा जा सकता है. बंबई उच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा है कि इस तरह का कृत्य पोक्सो अधिनियम के तहत यौन हमले के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता. Also Read - सोशल मीडिया पर लड़के ने 16 साल की लड़की से की दोस्‍ती, फिर भागने से लेकर रेप तक पहुंचा मामला

बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ की न्यायमूर्ति पुष्पा गनेडीवाला ने 19 जनवरी को पारित एक आदेश में कहा कि यौन हमले का कृत्य माने जाने के लिए ‘‘यौन मंशा से त्वचा से त्वचा का संपर्क होना’’ जरूरी है. महज छूना भर यौन हमले की परिभाषा में नहीं आता है Also Read - सेक्स रैकेट चलाने वाली सोनू पंजाबन को 24 साल की सजा, 12 साल की बच्ची से करा चुकी है देह व्यापार

न्यायमूर्ति गनेडीवाला ने एक सत्र अदालत के फैसले में संशोधन किया जिसने 12 वर्षीय लड़की का यौन उत्पीड़न करने के लिए 39 वर्षीय व्यक्ति को तीन वर्ष कारावास की सजा सुनाई थी.अभियोजन पक्ष और नाबालिग पीड़िता की अदालत में गवाही के मुताबिक, दिसंबर 2016 में आरोपी सतीश नागपुर में लड़की को खाने का कोई सामान देने के बहाने अपने घर ले गया. Also Read - भोपाल में नाबालिग लड़कियों संग दुष्कर्म, कई रसूखदारों के नाम आ रहे सामने

