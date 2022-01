Mumbai Hindi News: मुंबई में इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई हैं. यहां पुलिस ने हैवान पिता और भाई को नाबालिग संग दुष्कर्म के मामले में गिरफ्तार किया है. आरोपी लंबे समय से नाबालिग को यौन शोषण कर रहे थे. पुलिस ने आज बुधवार को बताया कि धारावी निवासी दोनों आरोपियों को 22 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है.Also Read - Mumbai Hindi News: मुंबई में पहली बार 'गे सेक्स रैकेट' का पर्दाफाश, तीन आरोपी गिरफ्तार

Father and brother of a minor girl arrested for allegedly repeatedly raping her in Dharavi area. Both the accused have been sent sent to judicial custody till 22nd January: Mumbai Police

