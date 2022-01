Mumbai Hindi News: महाराष्ट्र (Maharashtra Latest Hindi News) के मुंबई में पहली बार ‘गे सेक्ट रैकेट’ का पर्दाफाश हुआ है. शहर की मालवानी पुलिस ने इस संबंध में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये गिरोह ऑनलाइन डेटिंग गे एप के जरिए सेक्स रैकेट चला रहा था और लोगों को ब्लैकमेल करता था. मालवानी के एसआई हसन मुलानी ने बताया कि पुलिस ने इस गिरोह के तीन लोगों को गिरफ्तार किया है जो कथित तौर पर ऑनलाइन सेक्ट रैकेट चला रहे थे.Also Read - Jharkhand News: लोहरदगा में आदिवासी नाबालिग लड़की से गैंगरेप के मामले में तीन गिरफ्तार

उन्होंने बताया- हमें एक शख्स ने शिकायत दी कि पांच लोगों ने उन्हें धमकाया और नकदी व एटीएम कार्ड छीन लिया. आरोपियों ने पीड़ित का आपत्तिजनक वीडियो भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर दिया.

पुलिस जांच में सामने आया कि क्लाइंट्स में हाई प्रोफाइल लोग भी शामिल हैं. माना जा रहा है कि पुलिस आरोपियों की गिरफ्तार के बाद उन क्लाइंट्स के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकती है.

क्या है पूरा मामला

आरोपियों ने गे डेटिंग एप के जरिए एक कंपनी के अकाउंटेंट को फंसाया था. उससे प्रति घंटा एक हजार रुपये की डिमांड की गई. बताया गया कि सबकुछ तय होने के बाद पीड़ित उनके बताए पते पहुंचा. वहां पहुंचा तो पहले से मौजूद पांच लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा. उसका फोन, पर्स और एटीएम छीन लिया. आरोपियों ने उसे धमकाकर पिन कोड तक मालूम कर लिया. बाद में पीड़ित का वीडियो बना लिया और उसे इंटरनेट पर डालने की धमकी दे डाली.

Maharashtra | We've arrested 3 ppl &busted a gang that was allegedly running a gay sex racket through an app. We've received a complaint from a person that 5 people thrashed him, took away cash, cards&posted an objectionable video of him on social media: Hasan Mulani, SI, Malwani pic.twitter.com/fUq7XNFGMa

