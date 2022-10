Mumbai: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) की मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में हुई दशहरा रैली में बुधवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के बड़े भाई जयदेव ठाकरे, (Jai Dev Thackeray) शामिल हुए. शिंदे शिवसेना के बागी गुट की अगुवाई करते हैं. वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कह, यह आपकी (उद्धव ठाकरे) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है.शिवसेना उन शिवसैनिकों की है, जिन्होंने इसके लिए अपना पसीना बहाया है. आप जैसे लोगों के लिए नहीं जिन्होंने पार्टनरशिप की और उसे बेच दिया.Also Read - शिवाजी पार्क की दशहरा रैली में उद्धव का शिंदे पर हमला- 'इस बार का रावण अलग है, जो साजिश करे वहीं 'कटप्पा'

Maharashtra | Balasaheb Thackeray’s son Jaidev Thackeray comes to show his support and shares the stage with Maharashtra CM Eknath Shinde during #Dussehra rally at Mumbai’s BKC ground pic.twitter.com/g7ofIb13Ce

— ANI (@ANI) October 5, 2022