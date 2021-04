Mumbai, COVID-19, Coronavirus, News: देश के सबसे अधिक कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी से जूझ रहे महाराष्‍ट्र (Maharashtra) की राजधानी में मुंबई (Mumbai) के सुप्रसिद्ध जसलोक हॉस्‍पिटल (Jaslok Hospital) को कोरोना अस्‍पताल (COVID19 hospital) में तब्‍दील ( converted) कर दिया गया है और अब यहां गैर कोरोना मरीज भर्ती नहीं होंगे. मुंबई में कोरोना संक्रमण के तेज प्रसार के चलते हालात बहुत ही गंभीर हैं. तेजी से बढ़ते मरीजों की संख्‍या के चलते मुंबई समेत राज्‍य के अधिकांश शहरों में ऑक्‍सीजन, दवाओं, बिस्‍तरों, वेंटिलेटर्स आदि की कमी का सामना करना पड़ा रहा है. Also Read - COVID19: Maharashtra में Lockdown जैसे प्रतिबंधों के बीच दिखे ये नजारें

बीएमसी आयुक्त ने कहा, जसलोक अस्पताल में अतिरिक्‍त 250 COVID बेड शनिवार सुबह तक BMC डैशबोर्ड (40 ICU बेड सहित) पर ऑनलाइन उपलब्‍ध हो जाएंगे.

इसके अतिरिक्त, आज सेवन हिल्स अस्पताल में 30 और आईसीयू बेड जोड़े जा रहे हैं. 7 दिनों के भीतर NESCO जंबो केंद्र में 1500 अतिरिक्त बेड जोड़े जाएंगे. Also Read - Corona बना और भी भयंकर, 1 दिन में 2 लाख से अधिक लोग संक्रमित, 1038 लोगों की मौत

Addl 250 COVID beds in Jaslok Hospital will come online on BMC dashboard (including 40 ICU beds) by Saturday morning. In addition to this, 30 more ICU beds being added in SevenHills Hospital today. 1500 addl beds will be added in NESCO Jumbo centre within 7 days: BMC Commissioner Also Read - Petrol-Diesel Price Today, 15 April 2021: 15 दिन बाद फिर घटे पेट्रोल, डीजल के दाम, आम आदमी को थोड़ी राहत

— ANI (@ANI) April 15, 2021